Работа на форумах схожих тематик

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок281 просмотр

Работать необходимо на форумах, тематика которых близка к игровой: игры, софт, железо!

Ищем на нашем форуме http://www.mygame.net.ru/ какую-нибудь проблему (желательно, чтобы проблема была уже решена). Ищем в поисковиках все форумы с такой же проблемой. Оставляем пост примерно такого содержания: "Недавно тоже столкнулся с такой проблемой, перерыл кучу форумов и здесь (ставим ссылку) нашел хорошее обсуждение этой проблемы и похоже проблема решена. (оставляем ссылку именно на саму тему нашего форума. Не нужно на главную, потому как пост могут расценить как рекламный ход) Текст сообщения составляете сами, в зависимости от ситуации, потому как не обязательно это будет проблема, возможно просто дадите ссылку на тему с интересным модом.

Обязательные условия:

1.Форум должен быть посещаем (смотрим на счетчик посещений, либо на дату последнего поста в теме, где будете отвечать. Если последний пост сделан месяц назад, понятно что такой форум не нужен.

2. Форум должен быть открытый, т.е чтобы увидеть ссылку не нужно не регистрироваться ни каких еще заморочек. (чтобы мне не пришлось региться, чтобы проверить работу)

3. Один форум - одна рекламная ссылка (максимум две, если ссылка в другом разделе и с другой проблемой)

4. Постить нужно на форумах, где ставится активная ссылка, чтобы при нажатии на нее человек сразу переходил на наш форум. (возможна оплата и неактивных ссылок по более низкой цене)

5. Не нужно создавать на форумах новые темы, пишите комментарии в уже существующих. Отвечайте по теме, ваши посты должны быть полезны пользователям форума и не должны выглядеть как реклама.

Главное - элегантно преподнести ссылочку на форум.

Наглая реклама не в тему не принимается.

Оплата будет производиться по истечению 3х дней после постинга каждого сообщения.

Если ссылка будет удалена, значит работа выполнена не качественно, а значит оплачена не будет.

Жду предложений цены за 1 пост с активной ссылкой.

16 лет назад
bullet74
50 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Nonsons
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Четко сформулировал задание. Полностью и точно в срок расплатился. С удовольствием готов работать с ним еще.

Заявки фрилансеров

Nonsons
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Необходима рассылка

    Необходимо рассылать в ручную письма с майла, 30-50 писем в день, рассылка с моего емейла. Почтовые адреса необходимо брать с сайтов в Интернете, определенной тематики. Содержание писем – предложение принять участие в партнерской программе. Спам ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайта готовым контентом

    Есть готовый контент разложенный по папкам в соответствии со структурой сайта. Нужно перенести в движку сайта, т.е. опубликовать на созданном сайте. Работа не спешная, но занудная. Необходимо учитывать нюансы форматирования и выкладки фото, а так ...

    HTMLJoomla
    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен copy-paste

    С одного сайта статьи скопировать на другой Пишите свою стоимость за 100 статей. Я предлагаю 1$

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Наполнение сайта по Counter Strike 1.6

    $20

    Требуется контент менеджер на сайты по Counter Strike 1.6, Задача: постить новости на сайты по категориям. (ручками, при постинге менять заголовок по нужному мне принципу, или типа с рерайтом заголовков) ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Добавление новостей на сайт (движок DLE 8.0)

    $50

    Нужно добавить новости на сайт http://newsbus.ru/ Новостей нужно 96 штук. Тематики новостей - смотрите слева в меню. Нужно, чтобы новости были более-менее в равном количестве добавлены во все тематики сайта ...

    DLE
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Информация о художниках, композиторах и т.д.

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно найти информацию, с описанием и картинками о известных художниках, поэтах, композиторах XIX и ранее веков. !!!Внимание: важное условие - 6 из отобранных известностей должны быть рождены ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Оживить сайт

    Нужно немного оживить сайт Необходимо оставлять комментарии к статьм и программам Необходимо сделать 10 комментариев от одного пользователя и 10 от другого от 250 символов сообщение плачу по 5 центов за ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Завершен
    16 лет назад