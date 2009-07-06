Необходимо рассылать в ручную письма с майла, 30-50 писем в день, рассылка с моего емейла. Почтовые адреса необходимо брать с сайтов в Интернете, определенной тематики. Содержание писем – предложение принять участие в партнерской программе. Спам ...
Работа на форумах схожих тематик
Работать необходимо на форумах, тематика которых близка к игровой: игры, софт, железо!
Ищем на нашем форуме http://www.mygame.net.ru/ какую-нибудь проблему (желательно, чтобы проблема была уже решена). Ищем в поисковиках все форумы с такой же проблемой. Оставляем пост примерно такого содержания: "Недавно тоже столкнулся с такой проблемой, перерыл кучу форумов и здесь (ставим ссылку) нашел хорошее обсуждение этой проблемы и похоже проблема решена. (оставляем ссылку именно на саму тему нашего форума. Не нужно на главную, потому как пост могут расценить как рекламный ход) Текст сообщения составляете сами, в зависимости от ситуации, потому как не обязательно это будет проблема, возможно просто дадите ссылку на тему с интересным модом.
Обязательные условия:
1.Форум должен быть посещаем (смотрим на счетчик посещений, либо на дату последнего поста в теме, где будете отвечать. Если последний пост сделан месяц назад, понятно что такой форум не нужен.
2. Форум должен быть открытый, т.е чтобы увидеть ссылку не нужно не регистрироваться ни каких еще заморочек. (чтобы мне не пришлось региться, чтобы проверить работу)
3. Один форум - одна рекламная ссылка (максимум две, если ссылка в другом разделе и с другой проблемой)
4. Постить нужно на форумах, где ставится активная ссылка, чтобы при нажатии на нее человек сразу переходил на наш форум. (возможна оплата и неактивных ссылок по более низкой цене)
5. Не нужно создавать на форумах новые темы, пишите комментарии в уже существующих. Отвечайте по теме, ваши посты должны быть полезны пользователям форума и не должны выглядеть как реклама.
Главное - элегантно преподнести ссылочку на форум.
Наглая реклама не в тему не принимается.
Оплата будет производиться по истечению 3х дней после постинга каждого сообщения.
Если ссылка будет удалена, значит работа выполнена не качественно, а значит оплачена не будет.
Жду предложений цены за 1 пост с активной ссылкой.
Выбранный исполнитель
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