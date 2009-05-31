Выгрузить контент на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт23 заявки369 просмотров

Хорошай оплата

ICQ#: 588-872-228

16 лет назад
sanya1964
Чиквин 
60 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сбор фотографий товаров

    Требуется собрать архив фотографий товаров, фото брать с сайтов производителя или из интернета. Требования к фотографиям: минимальный размер ширина/высота 200 пикс никаких копирайтов на фотографиях быть не должно ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Работа на форумах схожих тематик

    Работать необходимо на форумах, тематика которых близка к игровой: игры, софт, железо! Ищем на нашем форуме http://www.mygame.net.ru/ какую-нибудь проблему (желательно, чтобы проблема была уже решена). Ищем в поисковиках все форумы с такой же ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Необходима рассылка

    Необходимо рассылать в ручную письма с майла, 30-50 писем в день, рассылка с моего емейла. Почтовые адреса необходимо брать с сайтов в Интернете, определенной тематики. Содержание писем – предложение принять участие в партнерской программе. Спам ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайта готовым контентом

    Есть готовый контент разложенный по папкам в соответствии со структурой сайта. Нужно перенести в движку сайта, т.е. опубликовать на созданном сайте. Работа не спешная, но занудная. Необходимо учитывать нюансы форматирования и выкладки фото, а так ...

    HTMLJoomla
    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен copy-paste

    С одного сайта статьи скопировать на другой Пишите свою стоимость за 100 статей. Я предлагаю 1$

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Наполнение сайта по Counter Strike 1.6

    $20

    Требуется контент менеджер на сайты по Counter Strike 1.6, Задача: постить новости на сайты по категориям. (ручками, при постинге менять заголовок по нужному мне принципу, или типа с рерайтом заголовков) ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Добавление новостей на сайт (движок DLE 8.0)

    $50

    Нужно добавить новости на сайт http://newsbus.ru/ Новостей нужно 96 штук. Тематики новостей - смотрите слева в меню. Нужно, чтобы новости были более-менее в равном количестве добавлены во все тематики сайта ...

    DLE
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад