Выгрузить контент на сайт

Требуется собрать архив фотографий товаров, фото брать с сайтов производителя или из интернета. Требования к фотографиям: минимальный размер ширина/высота 200 пикс никаких копирайтов на фотографиях быть не должно ...
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