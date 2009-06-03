Ищу ведущих-заволил для форума forum.enjoy.ru Оплата по постам. 5 рублей за пост. 100-200 постов в месяц, или 500 - 1000 рублей в месяц. Постинг из под 5-ти и более аккаунтов. Модерация форума. ...
Копипаст
Требуется копи-пастер для заполнение сайта GranDeco-ufa.ru. CMS MODx опыт работы в ней обязателен. Объем работы большой, требуется копировать товары с различных сайтов. Полная информация по обращении в ICQ 615-414 цена договорная, работы никакой только время и нудно.
Работа в основном для студентов у которых есть время, объем работ в приложенном файле, перед тем как писать посмотрите внимательно все, оцените свои возможности и сразу пишите время за которое готовы сделать и стоимость Ваших услуг.
Заявки фрилансеров
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