Оживить молодежный форум

Есть готовый контент разложенный по папкам в соответствии со структурой сайта. Нужно перенести в движку сайта, т.е. опубликовать на созданном сайте. Работа не спешная, но занудная. Необходимо учитывать нюансы форматирования и выкладки фото, а так ...