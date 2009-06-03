Залив файлов и книг на сайт с книгами

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Закрыт23 заявки431 просмотр

Сайт с книгами www.haiboria.ru

Нужно:

1. С другого сайта брать книги

2. Полностью переписывать описание книги (делать уникальнйы текст, можно подключать и другие источники)

3. Заливать книжку на сайт

4. Публиковать новость

Новостей может быть несколько в день.

Исполнителей может быть выбрано несколько.

Каждому исполнителю будет выдано тестовое задание.

Предпочтение тому кто сделает хороший уникальный текст при низкой цене.

Сразу пишите ориентировочную цену за один такой пост.

+выбирать исполнителей буду в течении недели-двух (т.к. требуется человек на длительное сотрудничество).

16 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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