На постоянную работу требуются контент-менеджеры, которые будут искать позиции на других сайтах и добавлять на наш. 8 рублей за одну позицию. наличие скоростного интернета обязательно! Ежедневная WMR оплата. Оставляйте ICQ. Пишите только в проект, личка ...
Залив файлов и книг на сайт с книгами
Сайт с книгами www.haiboria.ru
Нужно:
1. С другого сайта брать книги
2. Полностью переписывать описание книги (делать уникальнйы текст, можно подключать и другие источники)
3. Заливать книжку на сайт
4. Публиковать новость
Новостей может быть несколько в день.
Исполнителей может быть выбрано несколько.
Каждому исполнителю будет выдано тестовое задание.
Предпочтение тому кто сделает хороший уникальный текст при низкой цене.
Сразу пишите ориентировочную цену за один такой пост.
+выбирать исполнителей буду в течении недели-двух (т.к. требуется человек на длительное сотрудничество).
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