Залив файлов и книг на сайт с книгами

Сайт с книгами www.haiboria.ru

Нужно:

1. С другого сайта брать книги

2. Полностью переписывать описание книги (делать уникальнйы текст, можно подключать и другие источники)

3. Заливать книжку на сайт

4. Публиковать новость

Новостей может быть несколько в день.

Исполнителей может быть выбрано несколько.

Каждому исполнителю будет выдано тестовое задание.

Предпочтение тому кто сделает хороший уникальный текст при низкой цене.

Сразу пишите ориентировочную цену за один такой пост.

+выбирать исполнителей буду в течении недели-двух (т.к. требуется человек на длительное сотрудничество).