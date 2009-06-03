Размещение объявлений на итальянских биржах труда

Требуется постинг по итальянским сайтам трудоустройства (Job Posting)

Тексты для постинга предоставляем.

Необходимо будет регистрироваться на сайте, постить наш текст, указываеть данные нашей компании.

Далее, будет зарегистрирован е-мейл, на который будут поступать письма с заинтересовавшимися кандидатами.

За каждого кандидата (поступившее пиьсмо с желанием работать) мы платим 70 центов

Интересует 50-100 и более откликов.

Базы сайтов НЕ предоставляем.

В дальнейщем – постоянное сотрудничество.

1 отклик = 0,70$

!!! ВАЖНО Просьба обращаться только тем людям, кто понимает о чем речь и, желателно, с опытом подобной работы. В предыдущем посте откликнувшиеся люди проявили себя некомпетентно! Если вы не понимаете что надо делать, если вас не будет на связи, если вы будете забивать на работу итп – сразу будет поставлен соответствующий отзыв!!!

Соответсвенно, необходимы знания итальянского языка!!!

Возможно несколько кандидатов.

!!!!!! НЕ ПИШИТЕ МНЕ В ПРИВАТ, ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С АСЬКАМИ ОСТАВЛЯЙТЕ НИЖЕ !!!!!