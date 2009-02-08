Требуется: сайт на бесплатной CMS с перечисленными необходимыми возможностями. Выбор CMS значения не имеет, гораздо важнее - реализованность необходимой конфигурации. Список требований во вложении. Быстрота и сроки выполнения зависят от исполнителя, поэтому сюда свои пожелания по срока ...
Нужно установить SEF компонет на Joomla 1.0.13
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