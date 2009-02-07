Правка скрипта для DLE 7.5

$50
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок223 просмотра
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Доброго Всем!

Есть небольшой скрипт, работает на ранних версиях DLE

Нужно подправить для версии 7.5

15 лет назад
selldigi
Евгений 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
snoop15
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Спасибо!... Всё сделано, быстро граммотно, исправлены ошибки, рекомендую.
Приятно было поработать с вами. Всё объясняет до идеала. Оплата происходит вовремя. Ответственный заказчик.
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