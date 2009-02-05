Работа для Joomla программиста

Необходимо перенести сайт компании на cms Joomla с одного домена на другой. В личку ничего не шлите, отписывайтесь строго в предложениях к проекту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен Джумла программист с опытом разработки собственных компонентов и модулей.
Дизайнеры пока не нужны.
Знание английского обязательно.
Срочно.
Если Вы не делали собственных компонентов, пожалуйста, не тратьте время.
Есть перспектива на долговременное сотрудничество.
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