Сайт знакомств

$250
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок256 просмотров
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Нужен движок для сайта знакомств подобный be2.ru . Один в один. Сколько это может стоить, при сроке 6 недель на всё про всё: написание, установка на сервер, помощь "тупым" в программировании дизайнерам, хорошей клиентской(админской) частью.

15 лет назад
debozh
Данила 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
VitProff
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$150
3 дня
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