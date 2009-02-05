Доделать сайт на Drupal

Есть сайт на Drupal. функциональность сделана и работает. но остались визуальные недоделки, например плохо офорленные кнопки, в некоторых местах шаблон перепутан, дооформить красиво контент сайта, формы и т.д.

Вобщем надо сделать чтобы сайт выглядел профессионально, полностью оформленным и сделанным продуктом.

Очень желательно сделать все сегодня.

Рассматриваются только специалисты имеющие большой опыт с Drupal.

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