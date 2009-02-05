Доделать сайт на Drupal

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт на Drupal. функциональность сделана и работает. но остались визуальные недоделки, например плохо офорленные кнопки, в некоторых местах шаблон перепутан, дооформить красиво контент сайта, формы и т.д.

Вобщем надо сделать чтобы сайт выглядел профессионально, полностью оформленным и сделанным продуктом.

Очень желательно сделать все сегодня.

Рассматриваются только специалисты имеющие большой опыт с Drupal.

Укажите сколько сайтов на Drupal вы сделали и вашу цену

Drupal
15 лет назад
programming2000
Ii Ii 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт знакомств

    $250

    Нужен движок для сайта знакомств подобный be2.ru . Один в один. Сколько это может стоить, при сроке 6 недель на всё про всё: написание, установка на сервер, помощь "тупым" в программировании дизайнерам, хорошей клиентской(админской) частью.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа для Joomla программиста

    Нужен Джумла программист с опытом разработки собственных компонентов и модулей. Дизайнеры пока не нужны. Знание английского обязательно. Срочно. Если Вы не делали собственных компонентов, пожалуйста, не тратьте время. Есть перспектива на долговременное сотрудничество.

    Joomla
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подбор темы для Wordpress

    $5

    Задача - найти тему для вордпресса и дать ссылку на нее Пожелания к теме: - рабочая - доступная для редактирования - бесплатная или до 10 долларов - белый или светлый однородный фон - 2 колонки - сайдбар СПРАВА - никакого фона вокруг - колонка ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Помощь с FCK Editor

    Нужна помощь с иcправления ошибки в редакторе FCK Editor. Сам FCK editor скачан с сайта, одна из новых версий 2,63. При установке, все работает, кроме, окошка добавить фото, добавить ссылку, и тому подобные вещи. Все время выскакивает, ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Joomla наполнение, установка хаков, модификация

    Нужно убрать несколько глюков (такие как меню наезжают друг на друга, h1-h2 наезжают друг на друга). Размещать материалы (вставлять картинки в текст с подписями, с обтеканием) Модифицировать меню (что бы при нажатии раздвигалось, там кликабельное подменю). Нужен человек ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перенести сайт с локалки на сервер (umi)

    $50

    В общем проблема такая, сайт собран, наполнен на локалке, при переносе на сервер возникли проблемы. Кто может сегодня перенести сайт с локалки на сервер чтобы он зарботал уже сегодня - пишите в асю. Система UMI ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад