Перенос функционала с проекта на другой, Joomla

Нужно весь функционал с сайта http://www.solidarnost.info/ перенести на http://www.piternedv.ru/ , причем если первый проект является полностью одним проектом, то на Питернедв это будет лишь как дополнительный функционал к уже существующему сайту.

Новичкам на джумле не беспокоиться.

Указывайте ваше предложение (как это лучше реализовать), цены и сроки.