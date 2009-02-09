UMI CMS - работа для специалиста по этой системе

Нужно весь функционал с сайта http://www.solidarnost.info/ перенести на http://www.piternedv.ru/ , причем если первый проект является полностью одним проектом, то на Питернедв это будет лишь как дополнительный функционал к уже существующему сайту. Новичкам на джумле не беспокоиться. Указывайте ...