UMI CMS - работа для специалиста по этой системе

Нужна консультация специалиста по вордпресу, нужно несколько изменить шаблон. 3 вопроса. 15р. за ответ, который поможет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется программист знающий UMI CMS.
От Вас: примеры ваших работ на UMI.
От меня ТЗ в личку и последующее обсуждение цены и сроков требующейся работы.
Просьба тех кто с вышеуказнной системой не работал, не беспокоить.
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