Html готовый установить на CMS

Выражаю огромную благодарность Павлу за его профессионализм и терпение. Не смотря на то, что выполнение работы затянулось на приличный срок (по нашей вине), Павел успешно довёл работу до конца и с лихвой оправдал наши ожидания. Вопросов при совместной работе практически не возникало, а те редкие, что всё-таки появлялись, решались легко и быстро. С чистой совестью могу рекомендовать Павел, как добросовестного и профессионального исполнителя, способного находить общий язык с клиентом. Спасибо Рекомендую!