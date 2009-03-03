Html готовый установить на CMS

Необходимо подобрать CMC по ниже приведенному ТЗ. Система управления рассматривается строго: платная или бесплатная, самописные системы не рассматриваются. От Вас: 1. описание предлагаемой CMS - т.е. почему на ваш взгляд подойдет именно она. 2. стоимость и сроки ...
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Есть сверстаные макеты (Html)
1) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/09/b5048dcb5d0865a30b4a4b3d0869aa6e.jpg
2) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/09/7df1868ee68acc4dc86fd68c5d90bd89.jpg
Нужно установить на подходяший цмс по функционалу
От Вас:
- сроки
- цены
- контакты
А также
- рекомендации
- примеры работ
- примеры админки
Иметь в наличие скайп
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