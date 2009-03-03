Html готовый установить на CMS

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки374 просмотра
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Есть сверстаные макеты (Html)

1) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/09/b5048dcb5d0865a30b4a4b3d0869aa6e.jpg

2) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/09/7df1868ee68acc4dc86fd68c5d90bd89.jpg

Нужно установить на подходяший цмс по функционалу

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HTML
15 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
elvencedor
Павел 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
26 отзывов(-1)
15 лет назад
$260
10 дней
Выражаю огромную благодарность Павлу за его профессионализм и терпение. Не смотря на то, что выполнение работы затянулось на приличный срок (по нашей вине), Павел успешно довёл работу до конца и с лихвой оправдал наши ожидания. Вопросов при совместной работе практически не возникало, а те редкие, что всё-таки появлялись, решались легко и быстро. С чистой совестью могу рекомендовать Павел, как добросовестного и профессионального исполнителя, способного находить общий язык с клиентом. Спасибо Рекомендую!
Заказчик четко поставил задачу, постоянно находился на связи и все решения принимал оперативно. Именно благодаря такой четкости и пунктуальности работать было - одно удовольствие. Оплата поступила вовремя, никаких проблем и вопросов, связанных с ней, не возникало. Эх, если бы все заказчики были такими - работа была бы просто песня :) НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем.