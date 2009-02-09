Интегрировать скрипт в WordPress

Здравствуйте.

Необходимо интегрировать скрипт мониторинга обменных пунктов http://demo.best-curs.info/ в движок WP (версия 2.7.1).

Интеграции должны подвергнуться все страницы и столбики(Популярные обмены, Статистика и т.п. на главной странице). И соответственно чтобы это все работало как на http://demo.best-curs.info/

Так же нужно подготовить дистрибутив интрегрированной версии скрипта, чтобы все это дело без проблем можно было развернуть на другом хосте.

По желанию для работы могу предложить хост. Все скрипты есть!

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