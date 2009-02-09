Здравствуйте. CMS MODx. Нужна консультация по реализации некоей сложности фотоальбома на MaxiGallery. Вероятно связка ditto+maxigallery или потребуется отдельный сниплет. Оставляйте, пожалуйста, в предложении координаты для связи. Оплата через WM.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработка WAP CMS. Исправление ошибок. Возможно написание доп модулей. Обращаться 175327
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