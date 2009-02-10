Натянуть на DLE монстровский шаблон

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок298 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый шаблон (от монстэр тэмплэйтс).

Нужно немного подправить его (сделать фиксированную ширину в 1024 пикселя, убрать кое-что лишнее, изменить кнопки, подправить внутреннюю страницу, во флэше изменить текст и проставить ссылки, и тому подобная мелочёвка);

На странице с обратной связью поставить толковый скрипт, определяющий IP-адрес отправителя.

Натянуть шаблон на ДЛЕ, залить на хостинг, всё настроить.

На сайте ОБЯЗАТЕЛЬНО должна работать партнёрская программа. Это подразумевает создание работающей БД MySQL. Ранее возникали трудности при создании БД (наверное, проблемы с хостерами- Hostof.net, DoctorHost.net).

Работа относительно несложная. Предпочтение - тем, кто делал АНАЛОГИЧНУЮ работу и тем, кто сможет найти нужные монстровские тэмплейты на тему "Бизнес, финансы, инвестиции" (их много на разных форумах, бесплатно скачаиваются с рапиды).

Будет несколько заказов, у меня есть часть из тех шаблонов, которые мне нужны. Список остальных пришлю.

Оплата - только ВМЗ. Сразу указывайте цены (от и до) и сроки.

Связь: через личку

Напишу ОТЗЫВ самому успешному исполнителю.

15 лет назад
damrabotu
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Fed_net
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
72 отзыва
15 лет назад
$25
3 дня