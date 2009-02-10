Натянуть на DLE монстровский шаблон

Есть готовый шаблон (от монстэр тэмплэйтс).

Нужно немного подправить его (сделать фиксированную ширину в 1024 пикселя, убрать кое-что лишнее, изменить кнопки, подправить внутреннюю страницу, во флэше изменить текст и проставить ссылки, и тому подобная мелочёвка);

На странице с обратной связью поставить толковый скрипт, определяющий IP-адрес отправителя.

Натянуть шаблон на ДЛЕ, залить на хостинг, всё настроить.

На сайте ОБЯЗАТЕЛЬНО должна работать партнёрская программа. Это подразумевает создание работающей БД MySQL. Ранее возникали трудности при создании БД (наверное, проблемы с хостерами- Hostof.net, DoctorHost.net).

Работа относительно несложная. Предпочтение - тем, кто делал АНАЛОГИЧНУЮ работу и тем, кто сможет найти нужные монстровские тэмплейты на тему "Бизнес, финансы, инвестиции" (их много на разных форумах, бесплатно скачаиваются с рапиды).

Будет несколько заказов, у меня есть часть из тех шаблонов, которые мне нужны. Список остальных пришлю.

Оплата - только ВМЗ. Сразу указывайте цены (от и до) и сроки.

Связь: через личку

Напишу ОТЗЫВ самому успешному исполнителю.