Нужно сверстать HTML страницу на дивах. Точнее, изменить шаблон (сделать внутреннюю страницу: удалить лишние блоки, вставить нужные, сделать фиксированную ширину, и т.п. по мелочи) WMZ + ОТЗЫВ
Работодатель
Даю работу не очень жадным фрилансерам. :-)
Ищу тех, кто уже научился сочетать доступный уровень цен с приемлемым качеством услуг.
Настроен на долгосрочное сотрудничество с теми, кто делает добротные сайты за умеренные деньги.
Я не требую выполнять работу за несколько часов, если она требует как минимум нескольких дней. Взамен ожидаю, что вы не будете пытаться содрать с меня 500 долларов за то, что другие с радостью сделают за 50. ))
Если вы творите только шедевры и минимум за несколько тысяч долларов, то тоже обращайтесь ко мне, но попозже, через пару лет. Пока что мне нужно что-то более доступное, порой малобюджетное, иногда- простые шаблонные решения. Сказывается финансовый кризис...
Спасибо за понимание. )))
Удачи!
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