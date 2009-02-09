damrabotu

Алекс Добренко damrabotu

 
53 годаРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Работодатель

Работодатель

Даю работу не очень жадным фрилансерам. :-)

Ищу тех, кто уже научился сочетать доступный уровень цен с приемлемым качеством услуг.

Настроен на долгосрочное сотрудничество с теми, кто делает добротные сайты за умеренные деньги.

Я не требую выполнять работу за несколько часов, если она требует как минимум нескольких дней. Взамен ожидаю, что вы не будете пытаться содрать с меня 500 долларов за то, что другие с радостью сделают за 50. ))

Если вы творите только шедевры и минимум за несколько тысяч долларов, то тоже обращайтесь ко мне, но попозже, через пару лет. Пока что мне нужно что-то более доступное, порой малобюджетное, иногда- простые шаблонные решения. Сказывается финансовый кризис...

Спасибо за понимание. )))

Удачи!

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