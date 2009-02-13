Изменение готовых FLASH шаблонов- несложная работа

Есть несложная работа по изменению готовых FLASH шаблонов. Нужно внести небольшие коррективы:

убрать лишние пункты меню и/или добавить нужные; прописать ссылки в меню; вставить название компании/адрес сайта, и т.п.

ОБЪЁМЫ: Для начала - 1 шаблон. Потом, возможно, ещё до 20-30 штук.

СВЯЗЬ: ICQ 41семь 63 пять 095

Сразу указывайте стоимость вашей работы (за 1 шаблон) и СРОКИ выполнения (с точностью до 1 часа) :-)

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