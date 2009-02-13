Изменение готовых FLASH шаблонов- несложная работа

Нужно сделать чтобы в новостях выводились кликабельные теги также как тут: http://loadmovie.ru/ вот есть подобный модуль, но с автором связаться не могу. http://4dle.ru/sel_mods/1147156722-modul-dlja-kinoshnykh-sajjtov.html Нужно чтобы при добавлении новости, эти поля были под полной новостью в админке.
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Есть несложная работа по изменению готовых FLASH шаблонов. Нужно внести небольшие коррективы:
убрать лишние пункты меню и/или добавить нужные; прописать ссылки в меню; вставить название компании/адрес сайта, и т.п.
ОБЪЁМЫ: Для начала - 1 шаблон. Потом, возможно, ещё до 20-30 штук.
СВЯЗЬ: ICQ 41семь 63 пять 095
Сразу указывайте стоимость вашей работы (за 1 шаблон) и СРОКИ выполнения (с точностью до 1 часа) :-)
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