Нужно сделать чтобы в новостях выводились кликабельные теги также как тут: http://loadmovie.ru/ вот есть подобный модуль, но с автором связаться не могу. http://4dle.ru/sel_mods/1147156722-modul-dlja-kinoshnykh-sajjtov.html Нужно чтобы при добавлении новости, эти поля были под полной новостью в админке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна удобная система бронирования гостиниц, полность от и до. Более подробная информация в личку. Опыт разработки таких проектов ОБЯЗАТЕЛЕН.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходима привязка платежной системы для онлайн-оплаты за информационную услугу.Закрыт15 лет назад
Дано: 26 фотографий Задача: создать из них слайд-шоу. Как это должно работать: выводятся по 3 фотографии за раз. Ротация остальных просиходит последовательно в автоматическом режиме. Также переключение между такими порциями по 3 фотки происходит с помощью навигационного ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Есть база, есть HTML код. нужно написать написать скрипт вывода данных из базы в этот HTML страницу/ даже есть написанный скрипт. но.... он не работает... можем дать этот когда если поможет.Веб-программирование35 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! есть у меня RSS-поток http://ru.pokerstrategy.com/rss/all/VPP_RU_ADV_RSS я хочу установить его к себе на страницу сайта чтобы получилось что-то вроде http://www.vsepropoker.ru/pokerstars-news.htmlВеб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $20
Нужно разработать скрипт который создает счет на оплату в БД и отправляет через Мобильный кошелек, а второй в крон который проверяет оплату счета, если он не оплачен после 24 часов он его удаляет и БД. Скрипты пишите ...Закрыт15 лет назад
- $10
Нужно сделать скрипт для ShopCMS (последней версии). При поступлении заказа с сайта отправлялось смс на телефон через офф сайт BeeLine должны приходить такие данные Имя, адрес, что заказано, телефон. (Англ. буквами всмысле латиницей ну поняли в ...Закрыт15 лет назад
Здравствуйте. Есть файл который мне создали и он сохранен в 3ds формате. Человек который его создавал с флеш не знаком. Нужно сделать следующее. 1. Переделать это файл в swf формат 2. Добавить кнопочку либо ползунок ротации Пример есть тут: ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сайт на wordpress: www.babloholic.ru. В него внедрен скипт мониторинга. Нужно прописать стили для таблицы создаваемой скриптом. Ссылка на то, что должно получиться: http://magnetic-money.ru/Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо протестировать форум phpbbwap v6 на наличие "дыр" в безопасности. Хотел-бы уточнить, нужно не только протестировать форум "в деле", но и просмотреть сам код. На будущее: при качественно выполненной работе, возможно постоянное сотрудничество: исправление багов, добавление новых ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад