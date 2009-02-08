Приватно для Шевцов Дмитрий (Sefchov)

$200
Веб-программированиеЗавершен2 заявки183 просмотра
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1) Починить кнопку «Забыли пароль?»

2) За 7 дней до дня рождения должно приходить письмо клиентам

3) Возможность перемещать категории и товары в нутри категории и между категориями

4) Сделать панель форматирования в описании товара

5) Из регистрации убрать иконки брендов

6) Связь между сайтами (наличие)

15 лет назад
lucky777
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Sefchov
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$200
10 дней
Все сделал быстро и качественно, хотя задание было очень сложным из-за того, что админка самописная и в ней даже хорошему программисту сложно разобраться.
Было приятно работать
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