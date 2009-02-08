Приватно для Шевцов Дмитрий (Sefchov)

Нужно сделать чтобы в новостях выводились кликабельные теги также как тут: http://loadmovie.ru/ вот есть подобный модуль, но с автором связаться не могу. http://4dle.ru/sel_mods/1147156722-modul-dlja-kinoshnykh-sajjtov.html Нужно чтобы при добавлении новости, эти поля были под полной новостью в админке.