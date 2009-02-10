Поставить сайт на движок

http://poigray.ru/ вот это чудо надо поставить на движок.Интересует мега-эконом-антикризисный вариант :)

Т.е. поставить и наполнение осталось чтоб то же.

п.с. если я не понятно написал, то повторю - нужна _очень маленькая цена_ т.к. сайт полная фигня и вкладываться в него нет смысла. А сейчас пока вижу соревнование кто больше 100, 400, 800 баксов...