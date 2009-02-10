Поставить сайт на движок

$50
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок218 просмотров
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http://poigray.ru/ вот это чудо надо поставить на движок.Интересует мега-эконом-антикризисный вариант :)

Т.е. поставить и наполнение осталось чтоб то же.

п.с. если я не понятно написал, то повторю - нужна _очень маленькая цена_ т.к. сайт полная фигня и вкладываться в него нет смысла. А сейчас пока вижу соревнование кто больше 100, 400, 800 баксов...

15 лет назад
Amend
Денис 
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
mms-c
54 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов(-2)
15 лет назад
$25
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