В данный момент сайт (golianovo.info) работает на joomla 1.015. Хотелось бы перевести на joomla 1.5. Для этого требуется:

1. Переделать текущий шаблон для Joomla 1.5X

2. В данный момент шаблон сделан в таблицах. Переделать в div.

3. Шаблон должен быть валидный, кросбраузерным.

4. Описание настроек в css.

За эту работу плачу 600 рублей. Оплата яндекс-деньгами, после изготовления или поэтапно.

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