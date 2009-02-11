Joomla+virtuemart

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен спец кторой хорошо знаком с виртуемартом.

Есть целый ряд нюансов.

Верстка готова.

Тем кто 1-2 раза имел с этим дело не беспокоить. РАБОТА СРОЧНАЯ.

JoomlaVirtuemart
15 лет назад
gamer_2007
Берещук 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Требуется специализированная CMS

    $300

    Требуется создание (или подгонка уже существующей это неважно) специализированной СМС С такими функциями 1)Ежедневное обновление статистики пользователей 2)Секция регистрации пользователей 3)Система пригласили друга(рефералы) 4)Саб афилейты 5)Массовая рассылка итд 6)Внутренние очки пользователей Есть возможность посмотреть работу систему конкурентов(аналог ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходимо привязать сайт на Битрикс

    $300

    Здравствуйте! Необходимо привязать сайт на систему управления «1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт». Тематика: Завод по производству металлоконструкций. Все шаблоны есть и уже готовы пойти в работу. Выкладывать шаблоны здесь особенного желания у меня нет, но есть фото шаблонов, чтобы ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поставить сайт на движок

    $50

    http://poigray.ru/ вот это чудо надо поставить на движок.Интересует мега-эконом-антикризисный вариант :) Т.е. поставить и наполнение осталось чтоб то же. п.с. если я не понятно написал, то повторю - нужна _очень маленькая цена_ т.к. сайт ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Натянуть на DLE монстровский шаблон

    Есть готовый шаблон (от монстэр тэмплэйтс). Нужно немного подправить его (сделать фиксированную ширину в 1024 пикселя, убрать кое-что лишнее, изменить кнопки, подправить внутреннюю страницу, во флэше изменить текст и проставить ссылки, и тому подобная мелочёвка); ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Цмс

    Требуется доработка WAP CMS. Исправление ошибок. Возможно написание доп модулей. Обращаться 175327

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Консультация по MODx (MaxiGallery)

    Здравствуйте. CMS MODx. Нужна консультация по реализации некоей сложности фотоальбома на MaxiGallery. Вероятно связка ditto+maxigallery или потребуется отдельный сниплет. Оставляйте, пожалуйста, в предложении координаты для связи. Оплата через WM.

    MODX
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интегрировать скрипт в WordPress

    $50

    Здравствуйте. Необходимо интегрировать скрипт мониторинга обменных пунктов http://demo.best-curs.info/ в движок WP (версия 2.7.1). Интеграции должны подвергнуться все страницы и столбики(Популярные обмены, Статистика и т.п. на главной странице). И соответственно чтобы это все работало как на http://demo.best-curs.info/ Так ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт Агентства недвижимости

    Агентство заказало изготовление сайта на основе CMS для публикации каталога предложений. Исполнитель установил CMS Joomla! v1.0.x, Estate Agent Improved v1.3.6. Требуется настроить движок и модуль в соответствии с пожеланиями заказчика (расположение модулей, вывод на главную, структура ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад