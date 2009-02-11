Joomla+virtuemart

Требуется создание (или подгонка уже существующей это неважно) специализированной СМС С такими функциями 1)Ежедневное обновление статистики пользователей 2)Секция регистрации пользователей 3)Система пригласили друга(рефералы) 4)Саб афилейты 5)Массовая рассылка итд 6)Внутренние очки пользователей Есть возможность посмотреть работу систему конкурентов(аналог ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен спец кторой хорошо знаком с виртуемартом.
Есть целый ряд нюансов.
Верстка готова.
Тем кто 1-2 раза имел с этим дело не беспокоить. РАБОТА СРОЧНАЯ.
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