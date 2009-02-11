Требуется специализированная CMS

Здравствуйте! Необходимо привязать сайт на систему управления «1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт». Тематика: Завод по производству металлоконструкций. Все шаблоны есть и уже готовы пойти в работу. Выкладывать шаблоны здесь особенного желания у меня нет, но есть фото шаблонов, чтобы ...