Нужно создать CMS

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок275 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется потребность создания CMS. Ниже приведены примерные и очень приблизительные условия или ТЗ. Более подробное ТЗ имеется и будет предоставляться, по мере необходимости. Интересуют прежде всего предложения специалистов уже работавших в подобном направлении и имеющих некоторые наработки.

Ввиду того, что имеется плачевный опыт, то окончательное решение будет в пользу специалиста (ов) имеющих "персональный" аттестат и выше, либо имеющих хорошую репутацию на "weblancer"

Примерное ТЗ:

Для пользователя:

1.Регистрация и личный кабинет

2.Возможность добавлять некоторые материалы (определенного характера).

3.Форма контактов с остальными зарегистрированными пользователями и админом сайта.

4.Абонентская плата за участие.

Для администратора:

1.Инсталляция скрипта.

2.Настройка скрипта-сайта

3.Административная панель.

4.Добавление дополнительных материалов самостоятельно.

5.Модерация контента на всем сайте.

6.Форма контактов со всеми зарегистрированными пользователями.

7.Управление и контроль над пользователями.

8.Прием платежей от пользователей.

9.Панель настроек сайта.

Общее:

1.Все страницы в html формате.

2.FAQ

3.Надежная защита всех данных.

4.Блочность (модульность) исполнения для дальнейшего добавления функций.

5.Простая установка и не требовательность к хостингу.

15 лет назад
eg_admin
44 годаУзбекистан
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Установить готовые моды на торрент

    Здравствуйте, необходимо установить готовые моды на торрент тррекер и поставить на новый дизайн. +Доработка админки (вывод баннеров) + 2,3 не сложные функции. Файл (архив) торрента прилагаю. Легкий и простой движок в установке. Моды Устанавливаются так же легко, через ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Форум для ShopCMS

    $20

    Интегрировать форум (на выбор исполнителя но с мативацией почему именно предлогаемый) к SHOPCMS в середине сайта ( как примеру выводятся товары или новости в среднюю часть сайта )

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить ряд косяков

    Необходимо срочно исправить ряд замечаний на сайте (человек, который все это верстал неожиданно пропал, на звонки не отвечает). Сайт сделан на битриксе. Что необходимо сделать: 1. Подправить шаблон. После моих неумелых действий шаблон накрылся. Информация выводится, но криво. 2. ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон для joomla 1.5x

    $50

    В данный момент сайт (golianovo.info) работает на joomla 1.015. Хотелось бы перевести на joomla 1.5. Для этого требуется: 1. Переделать текущий шаблон для Joomla 1.5X 2. В данный момент шаблон сделан в таблицах. Переделать в div. 3. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Довести сайт до рабочего состояния, Joomla

    Проверить работоспособность модулей, модуль - ВиртМарт. Возможно настройка хостинга. Подогнать дизайн, повесить рекламу, счетчики. Тестирование. Срок - неделя строго! От Вас - опыт работы, реальная оценка проекта, сдача в срок (можно поэтапно), постоянно находиться на ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Обучение установке Джумлы, прикрутке шаблона.

    Нужно научить меня устанавливать Джумлу на хостинг, устанавливать шаблон сайта, изменять стили. В личку указывать стоимость обучения, важен результат, а не время. Обучаюсь легко - с этим проблем не будет. Желательно по сети Скайп.

    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенос сайта с Ucoz.ru на другую cms

    $50

    Нужно перенести сайт с бесплатного хостинга-cms UCOZ.RU на cms Drupal или, если будет проще, на другую. Главное что бы URLы уже созданных страниц не изменились! Перенос сайта и всех его компонентов(форум). Прошу указывать цену за работу. Сайт не ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Joomla+virtuemart

    Нужен спец кторой хорошо знаком с виртуемартом. Есть целый ряд нюансов. Верстка готова. Тем кто 1-2 раза имел с этим дело не беспокоить. РАБОТА СРОЧНАЯ.

    JoomlaVirtuemart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад