Нужно создать CMS

Имеется потребность создания CMS. Ниже приведены примерные и очень приблизительные условия или ТЗ. Более подробное ТЗ имеется и будет предоставляться, по мере необходимости. Интересуют прежде всего предложения специалистов уже работавших в подобном направлении и имеющих некоторые наработки.

Ввиду того, что имеется плачевный опыт, то окончательное решение будет в пользу специалиста (ов) имеющих "персональный" аттестат и выше, либо имеющих хорошую репутацию на "weblancer"

Примерное ТЗ:

Для пользователя:

1.Регистрация и личный кабинет

2.Возможность добавлять некоторые материалы (определенного характера).

3.Форма контактов с остальными зарегистрированными пользователями и админом сайта.

4.Абонентская плата за участие.

Для администратора:

1.Инсталляция скрипта.

2.Настройка скрипта-сайта

3.Административная панель.

4.Добавление дополнительных материалов самостоятельно.

5.Модерация контента на всем сайте.

6.Форма контактов со всеми зарегистрированными пользователями.

7.Управление и контроль над пользователями.

8.Прием платежей от пользователей.

9.Панель настроек сайта.

Общее:

1.Все страницы в html формате.

2.FAQ

3.Надежная защита всех данных.

4.Блочность (модульность) исполнения для дальнейшего добавления функций.

5.Простая установка и не требовательность к хостингу.