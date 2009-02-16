Нужно создать CMS

Здравствуйте, необходимо установить готовые моды на торрент тррекер и поставить на новый дизайн. +Доработка админки (вывод баннеров) + 2,3 не сложные функции. Файл (архив) торрента прилагаю. Легкий и простой движок в установке. Моды Устанавливаются так же легко, через ...
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Имеется потребность создания CMS. Ниже приведены примерные и очень приблизительные условия или ТЗ. Более подробное ТЗ имеется и будет предоставляться, по мере необходимости. Интересуют прежде всего предложения специалистов уже работавших в подобном направлении и имеющих некоторые наработки.
Ввиду того, что имеется плачевный опыт, то окончательное решение будет в пользу специалиста (ов) имеющих "персональный" аттестат и выше, либо имеющих хорошую репутацию на "weblancer"
Примерное ТЗ:
Для пользователя:
1.Регистрация и личный кабинет
2.Возможность добавлять некоторые материалы (определенного характера).
3.Форма контактов с остальными зарегистрированными пользователями и админом сайта.
4.Абонентская плата за участие.
Для администратора:
1.Инсталляция скрипта.
2.Настройка скрипта-сайта
3.Административная панель.
4.Добавление дополнительных материалов самостоятельно.
5.Модерация контента на всем сайте.
6.Форма контактов со всеми зарегистрированными пользователями.
7.Управление и контроль над пользователями.
8.Прием платежей от пользователей.
9.Панель настроек сайта.
Общее:
1.Все страницы в html формате.
2.FAQ
3.Надежная защита всех данных.
4.Блочность (модульность) исполнения для дальнейшего добавления функций.
5.Простая установка и не требовательность к хостингу.
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