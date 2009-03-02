Требуется создание (или подгонка уже существующей это неважно) специализированной СМС С такими функциями 1)Ежедневное обновление статистики пользователей 2)Секция регистрации пользователей 3)Система пригласили друга(рефералы) 4)Саб афилейты 5)Массовая рассылка итд 6)Внутренние очки пользователей Есть возможность посмотреть работу систему конкурентов(аналог ...
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Здравствуйте, необходимо установить готовые моды на торрент тррекер и поставить на новый дизайн.
+Доработка админки (вывод баннеров) + 2,3 не сложные функции.
Файл (архив) торрента прилагаю. Легкий и простой движок в установке.
Моды Устанавливаются так же легко, через изи мод, хотя лучше в ручную устанавливать.
Прошу Ознакомиться и озвучить цену и сроки.
Ссылка для скачивания в текстовом файле прикрепленном.
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