Установить готовые моды на торрент

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки149 просмотров
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Здравствуйте, необходимо установить готовые моды на торрент тррекер и поставить на новый дизайн.

+Доработка админки (вывод баннеров) + 2,3 не сложные функции.

Файл (архив) торрента прилагаю. Легкий и простой движок в установке.

Моды Устанавливаются так же легко, через изи мод, хотя лучше в ручную устанавливать.

Прошу Ознакомиться и озвучить цену и сроки.

Ссылка для скачивания в текстовом файле прикрепленном.

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
od_korvin
Alex 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель !!! Четко и быстро выполняет поставленные задачи !!! Будем и дальше работать !
Отличный заказчик! Чётко ставит задачи, быстрый расчёт. Рекомендую для сотрудничества!
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