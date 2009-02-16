Небольшие дорабокти для спеца по джумле

Сайт: http://pointtravel.ru

Нужно сделать следующие доработки по пунктам.

Пожалуйста пишите, если у вас есть положительные отзывы, и вы точно уверены что можете сделать то, что требуется. Пишите цену за каждый пункт и icq для связи (предложения скрыты). Спасибо!

1. Добавить разделы "интересные статьи" и "истории туристов" (в меню уже есть). И в "интересные статьи" и "истории туристов" добавить кнопку "добавить статью" - но так, чтоб оно приходило с возможностью редактировать(сортировать).

2. Добавить карты по странам - папка в приложении

3. добавить Таиланд в "страны" и инструкцию как добавлять страну с флагом и картой.

4. повесить аську под телефоном в правой вертикали - чтоб нажималась и

автоматически можно было писать сообщение