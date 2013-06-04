Требуется человек с опытом работы на MODX. Нам требуется что бы Вы изначально нас проконсультировали по работе с данной CMS. Дальше нужно будет выполнили работу по сайту. Более подробно задание и оплату обсудим с выбранным ...
Доработать систему Vtiger
Добрый день. Необходимо внести небольшие доработки в систему vtiger.
1. На странице между колонками "дата выполнения" и "задача" можно было реализовать колонку "должник", чтобы не "проваливаясь" в задачу, видеть к какому проекту сия задача относится.
2. В "Сделке" возможность внесения суммы полученных от должника денежных средств и их автоматическое вычитание из графы "Долг не погашен на (руб.)", что давало бы динамику остатка долга в моменте.
3. Формирование отчётов (формат Excel и PDF):
- возможность "одним кликом" сформировать отчёт по ВСЕМ действиям, произведённых по должнику, как за задаваемый период, так и полностью (в хронологическом поряке с описанием действий)
- возможность "одним кликом" сформировать отчёт по ВСЕМ действиям, произведённых по ВСЕМ должникам, как за задаваемый период, так и полностью (в хронологическом поряке с описанием действий).
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