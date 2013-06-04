Доработать систему Vtiger

Добрый день. Необходимо внести небольшие доработки в систему vtiger.

1. На странице между колонками "дата выполнения" и "задача" можно было реализовать колонку "должник", чтобы не "проваливаясь" в задачу, видеть к какому проекту сия задача относится.

2. В "Сделке" возможность внесения суммы полученных от должника денежных средств и их автоматическое вычитание из графы "Долг не погашен на (руб.)", что давало бы динамику остатка долга в моменте.

3. Формирование отчётов (формат Excel и PDF):

- возможность "одним кликом" сформировать отчёт по ВСЕМ действиям, произведённых по должнику, как за задаваемый период, так и полностью (в хронологическом поряке с описанием действий)

- возможность "одним кликом" сформировать отчёт по ВСЕМ действиям, произведённых по ВСЕМ должникам, как за задаваемый период, так и полностью (в хронологическом поряке с описанием действий).