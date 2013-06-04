Доработать систему Vtiger

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка117 просмотров

Добрый день. Необходимо внести небольшие доработки в систему vtiger.

1. На странице между колонками "дата выполнения" и "задача" можно было реализовать колонку "должник", чтобы не "проваливаясь" в задачу, видеть к какому проекту сия задача относится.

2. В "Сделке" возможность внесения суммы полученных от должника денежных средств и их автоматическое вычитание из графы "Долг не погашен на (руб.)", что давало бы динамику остатка долга в моменте.

3. Формирование отчётов (формат Excel и PDF):

- возможность "одним кликом" сформировать отчёт по ВСЕМ действиям, произведённых по должнику, как за задаваемый период, так и полностью (в хронологическом поряке с описанием действий)

- возможность "одним кликом" сформировать отчёт по ВСЕМ действиям, произведённых по ВСЕМ должникам, как за задаваемый период, так и полностью (в хронологическом поряке с описанием действий).

12 лет назад
0605
Дима 
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад
$300
3 дня
Все отлично. Сделали быстро. Советую
Прекрасный заказчик. ТЗ грамотное и четкое, оплата быстрая. Надеюсь на последующую работу.

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад