Доработка сайта на OpenCart / добавить модули

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка154 просмотра

на сайте radarovnet.ru

1. сделать меню категорий на всю ширину страницы. Категории Аксессуары и Brands должны быть наряду со всеми категориями.

2. В шапку сайта вставить баннер , т.е. место для изображения баннера. с возможностью мне потом удалять, загружать баннер. можно как модуль.

3. В меню (обозначено цифрой 3 на фото) - Убрать разделы "закладки", "постоянный покупатель" и "Корзина покупок". Вместо них Добавить "Контакты" и "Доставка и оплата". раздел "Оформление заказа" и Главная остается. С возможностью мне потом самому добавлять в эти разделы тексты.

4. Установить модуль "Таймер отсчета времени". На картинке 4. Я указал пример счетчика - цифры должны быть БОЛЬШИМИ. и к счетчику обязательно должен идти текст (редактируемый).Желательно реализовать как модуль чтобы я мог размещать ТАЙМЕР в различных местах.

Возможно использование модулей:

http://opencartforum.ru/files/file/820-closable-informer-coundown-informer/

http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=4503&filter_search=special%20price%20count

http://opencartforum.ru/files/file/820-closable-informer-coundown-informer/

http://opencartforum.ru/files/file/451-taimer-obratnogo-otscheta/

покупка можулей оплачивается отдельно в пределах 100- 450 руб.

5. Подключить Фильтр товаров по разным данным: по цене, по производителю, по цвету и пр.

Используйте модули.

Я установил модуль но он не отображается. возможно вы сможете установить его:

http://opencartforum.ru/files/file/446-avtomaticheskii-filtr-tovarov/

Opencart
12 лет назад
Triton445
Айрат 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vadikeq
Вадим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад
$50
3 дня
Очень доволен проделанной работой, все как договаривались - рекомендую! Надежный и честный исполнитель!
Спасибо. Хорошо сработались.. Адекватный заказчик..

Заявки фрилансеров

vadikeq
Вадим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад

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