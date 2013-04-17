Нужен скрипт для генерации номеров Шрифт и подложка имеются. Пожалуйста указывайте цену и срок.
Переделать сайт
Есть сайт (авто шины и диски) zend frame work
Нужно перенести на другой хостинг.
поменять дизайн
Функционал не меняется
дизайн есть в фотошопе.
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