Переделать сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка119 просмотров

Есть сайт (авто шины и диски) zend frame work

Нужно перенести на другой хостинг.

поменять дизайн

Функционал не меняется

дизайн есть в фотошопе.

12 лет назад
terlalex
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров