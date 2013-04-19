Починить работу скрипта

Есть несложный скрипт, который обновляет список вакансий на сайте

www.e1.ru/business/job/vacancy.my.php

Что делает: по cron каждые 10 минут обновляет все вакансии активные

Сейчас, видимо, что-то сайт поменял, и стал скрипт глючить. Работает вот так: http://joxi.ru/tlZuUdg5CbA8Z0lFnfk, т.е. стала проставляться подкатегория 3D-дизайнер даже там, где нет такой подкатегории.

Нужно разобраться и починить.