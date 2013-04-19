Починить работу скрипта

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Завершен5 заявок158 просмотров

Есть несложный скрипт, который обновляет список вакансий на сайте

www.e1.ru/business/job/vacancy.my.php

Что делает: по cron каждые 10 минут обновляет все вакансии активные

Сейчас, видимо, что-то сайт поменял, и стал скрипт глючить. Работает вот так: http://joxi.ru/tlZuUdg5CbA8Z0lFnfk, т.е. стала проставляться подкатегория 3D-дизайнер даже там, где нет такой подкатегории.

Нужно разобраться и починить.

12 лет назад
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

nightbloos
Александр 
34 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$15
1 день
Справился, молодец. Скрипт теперь работает как надо
Все проло на ура. Расплатился почти сразу же. Приятен в общении.

Заявки фрилансеров

nightbloos
Александр 
34 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад