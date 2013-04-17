Необходимо настроить и доработать (в т.ч. написать нужные плагины) систему блогов на базе lifetype и интегрировать их с phpbb2. Либо предложить свой скрипт системы блогов с необходимым функционалом и подключить к форуму.
Создание скрипта каталога промокодов
Нужен скрипт каталога промокодов - самопис или готовое решение. Описание в приложенном файле.
Заявки фрилансеров
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