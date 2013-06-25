JQuery слайдер, работа для JS-ниндзя

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Завершен3 заявки149 просмотров

Есть сверстанный слайдер (во вложении), задача написать для него функции.

Из тонкостей:

- подключить touchSwipe

- сделать несколько эффектов перехода, обязательно эффект Ken Burns.

п.с. Будьте готовы к договору, некачественную работу - грязный, косорукий код - оплачивать не буду.

JavaScriptjQuery
12 лет назад
keeperkeys-hr
Александр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

DartNikitos
Никита 
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$80
3 дня
Работа выполнена.
Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

DartNikitos
Никита 
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад