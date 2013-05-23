Доброго времени суток. Здравствуйте. Требуется написать mp3-плеер без графической оболочки (чтобы с плеером работать только через JavaScript), аналог http://flash-mp3-player.net/players/js/ (хорошо бы предусмотреть возможность добавления граф.интерфейса, чтобы вставлять на другие сайты, но не ...
Написание и доработка модулей для форума phpbb2
Необходимо доработать/исправить существующие модули и написать новые (в т.ч. нестандартные) для форума на движке phpbb2.
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