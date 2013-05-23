Написание и доработка модулей для форума phpbb2

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Завершен2 заявки152 просмотра

Необходимо доработать/исправить существующие модули и написать новые (в т.ч. нестандартные) для форума на движке phpbb2.

12 лет назад
shoppi
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Astraller
Алексей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$200
4 дня
Работа была выполнена в полном объеме, качественно и быстро. Алексея могу охарактеризовать как вежливого, терпеливого, понятливого и ответственного исполнителя. Буду обращаться к нему еще.
Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

Astraller
Алексей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад