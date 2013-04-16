Доброго времени суток. Здравствуйте. Требуется написать mp3-плеер без графической оболочки (чтобы с плеером работать только через JavaScript), аналог http://flash-mp3-player.net/players/js/ (хорошо бы предусмотреть возможность добавления граф.интерфейса, чтобы вставлять на другие сайты, но не ...
Доработка программы учета товаров ExtJS, Zend Fram
Нужно доработать программу учета товаров магазина.
ТЗ на доработку приложил к заданию.
Также снял экранное видео, чтобы исполнитель видел как сделана программа и какой функционал там уже есть – youtu.be/NPu3WiPp70c
Для того чтобы успешно и быстро справится с заданием нужны знания ExtJS, Zend Framework, MySQL .
Главный программист который разрабатывал данную программу ответит на вопросы, если что то будет не ясно по коду.
Предоплата 30% .В ответе сразу указывайте цену и срок.
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