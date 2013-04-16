Доработка программы учета товаров ExtJS, Zend Fram

Нужно доработать программу учета товаров магазина.

ТЗ на доработку приложил к заданию.

Также снял экранное видео, чтобы исполнитель видел как сделана программа и какой функционал там уже есть – youtu.be/NPu3WiPp70c

Для того чтобы успешно и быстро справится с заданием нужны знания ExtJS, Zend Framework, MySQL .

Главный программист который разрабатывал данную программу ответит на вопросы, если что то будет не ясно по коду.

Предоплата 30% .В ответе сразу указывайте цену и срок.