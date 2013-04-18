Написать mp3-плеер для сайта

Доброго времени суток. Здравствуйте.

Требуется написать mp3-плеер без графической оболочки (чтобы с плеером работать только через JavaScript), аналог http://flash-mp3-player.net/players/js/ (хорошо бы предусмотреть возможность добавления граф.интерфейса, чтобы вставлять на другие сайты, но не обязательно). Обязательно чтобы он работал на смартфонах (Андроид, АйОСь), пример работающего — http://www.jplayer.org/.

Что должно отличаться от примера:

1. Необходимо подставлять свой Referer (как его получать скажу) и иметь возможность, в некоторых случаях, не подставлять — дать понять плееру опять же через Javascript;

2. Поддержка плейлиста. Соответственно возможность назначения и получения индекса текущей композиции и назначения при добавлении треков;

3. Переключение предыдущая/следующая композиция;

4. Функция перемешивания плейлиста (воспроизведение в случайном порядке), но при отключении функции, чтобы возвращал прежний порядок;

5. Функция повтора текущей композиции;

6. Функция плавного перехода между композициями (crossfade);

Вроде всё, но если есть другие возможные функции, которыми снабжены плееры — пишите, возможно закажу и их.

Заявки скрыты.

Оставляйте стоимость и срок выполнения. С выбранным исполнителем свяжусь самостоятельно.

Хороший отзыв и своевременную оплату гарантирую (СБС предпочтительно, но выбор за исполнителем).

С уважением.