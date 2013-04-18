Здравствуйте, В связи с расширением, в компанию Elementool Inc (http://www.elementool.com) требуется ASP.NET разработчик для создания новых сервисов и доработки/поддержания существующих. Условия: 1. работа удаленная постоянная 2. график ...
Написать mp3-плеер для сайта
Доброго времени суток. Здравствуйте.
Требуется написать mp3-плеер без графической оболочки (чтобы с плеером работать только через JavaScript), аналог http://flash-mp3-player.net/players/js/ (хорошо бы предусмотреть возможность добавления граф.интерфейса, чтобы вставлять на другие сайты, но не обязательно). Обязательно чтобы он работал на смартфонах (Андроид, АйОСь), пример работающего — http://www.jplayer.org/.
Что должно отличаться от примера:
1. Необходимо подставлять свой Referer (как его получать скажу) и иметь возможность, в некоторых случаях, не подставлять — дать понять плееру опять же через Javascript;
2. Поддержка плейлиста. Соответственно возможность назначения и получения индекса текущей композиции и назначения при добавлении треков;
3. Переключение предыдущая/следующая композиция;
4. Функция перемешивания плейлиста (воспроизведение в случайном порядке), но при отключении функции, чтобы возвращал прежний порядок;
5. Функция повтора текущей композиции;
6. Функция плавного перехода между композициями (crossfade);
Вроде всё, но если есть другие возможные функции, которыми снабжены плееры — пишите, возможно закажу и их.
Заявки скрыты.
Оставляйте стоимость и срок выполнения. С выбранным исполнителем свяжусь самостоятельно.
Хороший отзыв и своевременную оплату гарантирую (СБС предпочтительно, но выбор за исполнителем).
С уважением.
Заявки фрилансеров
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