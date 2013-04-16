Php-программисты на удаленку, включая на полставки

Все еще нужны 3 программиста php для постоянной удаленной работы

Работодатель: хостинговая компания www.2by2host.com (США)

Предполагаемая занятость: 8 часов в день, 5 дней в неделю

З/п: 30 000 – 50 000 руб/мес по результатам собеседования

О работе:

* правка open source и самописных движков сайтов;

* создание движков на заказ для наших клиентов;

* работа над конкретными долгосрочными проектами

Требования простые:

* знание PHP, MySQL на среднем/выше среднего уровня;

* понимание текстов/документации на английском;

* наличие безлимитного интернета;

* отсутствие другой постоянной работы;

* страна проживания значения НЕ имеет;

Что нужно от вас:

Обязательным условием является выполнение одного из предоставленных тестовых заданий (едино для всех):

https://docs.google.com/document/pub?id=1DDEfqu7Y-JkuT6mnvCkAY84jcJOZPOTFNVzv6npRZ4A

Для тех, кто категорически против тестов, просьба обязательно прислать произвольный файл одной из ваших

работ по программированию с описанием того, что он делает и/или куски кода в нем. Наши емейлы указаны по

гул ссылке выше

P.S. Готовы взять еще двух программистов на полставки для работы по 4-5 часов в день.