Доброго времени суток. Здравствуйте. Требуется написать mp3-плеер без графической оболочки (чтобы с плеером работать только через JavaScript), аналог http://flash-mp3-player.net/players/js/ (хорошо бы предусмотреть возможность добавления граф.интерфейса, чтобы вставлять на другие сайты, но не ...
Php-программисты на удаленку, включая на полставки
Все еще нужны 3 программиста php для постоянной удаленной работы
Работодатель: хостинговая компания www.2by2host.com (США)
Предполагаемая занятость: 8 часов в день, 5 дней в неделю
З/п: 30 000 – 50 000 руб/мес по результатам собеседования
О работе:
* правка open source и самописных движков сайтов;
* создание движков на заказ для наших клиентов;
* работа над конкретными долгосрочными проектами
Требования простые:
* знание PHP, MySQL на среднем/выше среднего уровня;
* понимание текстов/документации на английском;
* наличие безлимитного интернета;
* отсутствие другой постоянной работы;
* страна проживания значения НЕ имеет;
Что нужно от вас:
Обязательным условием является выполнение одного из предоставленных тестовых заданий (едино для всех):
https://docs.google.com/document/pub?id=1DDEfqu7Y-JkuT6mnvCkAY84jcJOZPOTFNVzv6npRZ4A
Для тех, кто категорически против тестов, просьба обязательно прислать произвольный файл одной из ваших
работ по программированию с описанием того, что он делает и/или куски кода в нем. Наши емейлы указаны по
гул ссылке выше
P.S. Готовы взять еще двух программистов на полставки для работы по 4-5 часов в день.
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