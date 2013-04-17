Нужно подключить форму отправки к почте и БД

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки106 просмотров

Есть сайт http://vsem-remont.zaiawki.ru/ на котором необходимо подключить форму отправки данных так, что бы данные приходили на почту и в БД.

ЯД. Моментальная постоплата.

12 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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