Плагин для WP - RSS

Найти/ и настроить плагин для наших нужд. Нужно, чтобы лента RSS:

* выдавала картинку, прикрепленную к статье каждого элемента

* гости = обычным залогиненным пользователям. видят урезанную версию новости в ленте RSS.

* отд. запрос к ленте (напр. feed?cat=1) делал вывод всех категорий новостей.

* отд. запрос к ленте (напр. feed?media=1) делал вывод 20 посл. фото из всех новостей

* запросы выше + куки премиум пользователя (спец группа) дают полную версию новостей для чтения

+ упростить внешний вид страницы логин/профиль

Если вы считаете, что работа стоит больше, пишите свой бюджет

От вас также сроки!

Опыт работы с WP обязателен. В предложении покажите пару примеров