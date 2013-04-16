Доброго времени суток. Здравствуйте. Требуется написать mp3-плеер без графической оболочки (чтобы с плеером работать только через JavaScript), аналог http://flash-mp3-player.net/players/js/ (хорошо бы предусмотреть возможность добавления граф.интерфейса, чтобы вставлять на другие сайты, но не ...
Плагин для WP - RSS
Найти/ и настроить плагин для наших нужд. Нужно, чтобы лента RSS:
* выдавала картинку, прикрепленную к статье каждого элемента
* гости = обычным залогиненным пользователям. видят урезанную версию новости в ленте RSS.
* отд. запрос к ленте (напр. feed?cat=1) делал вывод всех категорий новостей.
* отд. запрос к ленте (напр. feed?media=1) делал вывод 20 посл. фото из всех новостей
* запросы выше + куки премиум пользователя (спец группа) дают полную версию новостей для чтения
+ упростить внешний вид страницы логин/профиль
Если вы считаете, что работа стоит больше, пишите свой бюджет
От вас также сроки!
Опыт работы с WP обязателен. В предложении покажите пару примеров
Заявки фрилансеров
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