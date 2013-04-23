Добавить окно с задержкой скачивания файла

Для форума на vbulliten 3.8.7 нужно написать следующий мод:

При клике на прикрепленный файл, появляется окно с таймером задержки скачивания файла.

http://take.ms/zHZFg

После завершения отсчета файл должен отдаваться стандартным функционалом форума, что бы правильно работал счетчик количества скачиваний файлов.

Настройки:

Время задержки перед скачиванием файла в секундах.

Окно с таймером должно быть такого вида:

http://take.ms/uuVxw

Описание окна:

http://take.ms/f95WzM

Задача должна быть выполнена на вашей копии форума.

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