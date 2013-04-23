Доброго времени суток. Здравствуйте. Требуется написать mp3-плеер без графической оболочки (чтобы с плеером работать только через JavaScript), аналог http://flash-mp3-player.net/players/js/ (хорошо бы предусмотреть возможность добавления граф.интерфейса, чтобы вставлять на другие сайты, но не ...
Добавить окно с задержкой скачивания файла
Для форума на vbulliten 3.8.7 нужно написать следующий мод:
При клике на прикрепленный файл, появляется окно с таймером задержки скачивания файла.
После завершения отсчета файл должен отдаваться стандартным функционалом форума, что бы правильно работал счетчик количества скачиваний файлов.
Настройки:
Время задержки перед скачиванием файла в секундах.
Окно с таймером должно быть такого вида:
Описание окна:
Задача должна быть выполнена на вашей копии форума.
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