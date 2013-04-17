Доброго времени суток. Здравствуйте. Требуется написать mp3-плеер без графической оболочки (чтобы с плеером работать только через JavaScript), аналог http://flash-mp3-player.net/players/js/ (хорошо бы предусмотреть возможность добавления граф.интерфейса, чтобы вставлять на другие сайты, но не ...
Доработка сайта на 1с-битрикс
Нужен специалист на 1-С Битрикс который сможет взять проект http://unlimited-group.com.ua/ на СРОЧНУЮ доработку!
Версия Битрикса "Бизнес"
- надо доверстать пару страниц, некоторые страницы изменить
- сделать нормальное ЧПУ
- прописать нормальное названия страниц и правильную навигацию
- сделать модуль для поиска запчастей и модуль про шины
- разобраться с CMS все настроить и доделать
- создать Host, Карту сайта и все что надо для SEO
- многое другое
- Прайсы на сайт будут подгружаться с 1С, надо настроить выгрузку прайсов на сайт
вобщем сделать все что б сайт заработал и начал продавать запчасти, шины и все что было в задумке!
Вторым этапом надо добавить на сайт еше возможность продажи различных Автотоваров!
нужен именно СПЕЦИАЛИСТ который знает и работает с БИТРИКСОМ!
Важны сроки проект надо взять и делать!
Срок? порядок цен?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, В связи с расширением, в компанию Elementool Inc (http://www.elementool.com) требуется ASP.NET разработчик для создания новых сервисов и доработки/поддержания существующих. Условия: 1. работа удаленная постоянная 2. график ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть сайт http://vsem-remont.zaiawki.ru/ на котором необходимо подключить форму отправки данных так, что бы данные приходили на почту и в БД. ЯД. Моментальная постоплата.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Для форума на vbulliten 3.8.7 нужно написать следующий мод: При клике на прикрепленный файл, появляется окно с таймером задержки скачивания файла. http://take.ms/zHZFg После завершения отсчета файл должен ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Найти/ и настроить плагин для наших нужд. Нужно, чтобы лента RSS: * выдавала картинку, прикрепленную к статье каждого элемента * гости = обычным залогиненным пользователям. видят урезанную версию новости в ленте ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2500
Все еще нужны 3 программиста php для постоянной удаленной работы Работодатель: хостинговая компания www.2by2host.com (США) Предполагаемая занятость: 8 часов в день, 5 дней в неделю З/п: 30 000 – 50 000 руб/мес ...Закрыт12 лет назад
Сделать подрубрику на сайте задание в приложениеЗакрыт12 лет назад
Нужно доработать программу учета товаров магазина. ТЗ на доработку приложил к заданию. Также снял экранное видео, чтобы исполнитель видел как сделана программа и какой функционал там уже есть – youtu.be/NPu3WiPp70c ...Закрыт12 лет назад
- $100
Добрый день. Нужен человек, который подключить проект по туризму к новостным агрегаторам. Яндекс-Новости, Рамблер, Ли.ньюс. SMI2 и т.д. можем какие он сам предложит. С моей ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Есть слайдер, который вы можете посмотреть здесь: http://sharingan.webtm.ru/finit/ Необходимо в момент смены слайдера сделать анимацию движения. На jQuery это делается просто, но тут задание стоит сделать это без его использования.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад