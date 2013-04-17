Доработка сайта на 1с-битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки118 просмотров

Нужен специалист на 1-С Битрикс который сможет взять проект http://unlimited-group.com.ua/ на СРОЧНУЮ доработку!

Версия Битрикса "Бизнес"

- надо доверстать пару страниц, некоторые страницы изменить

- сделать нормальное ЧПУ

- прописать нормальное названия страниц и правильную навигацию

- сделать модуль для поиска запчастей и модуль про шины

- разобраться с CMS все настроить и доделать

- создать Host, Карту сайта и все что надо для SEO

- многое другое

- Прайсы на сайт будут подгружаться с 1С, надо настроить выгрузку прайсов на сайт

вобщем сделать все что б сайт заработал и начал продавать запчасти, шины и все что было в задумке!

Вторым этапом надо добавить на сайт еше возможность продажи различных Автотоваров!

нужен именно СПЕЦИАЛИСТ который знает и работает с БИТРИКСОМ!

Важны сроки проект надо взять и делать!

Срок? порядок цен?

12 лет назад
UnlimG
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров