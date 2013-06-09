Доработка модулей на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки183 просмотра

Необходимо доработать/исправить модули на сайте (самопис+ опенсерсный новостной скрипт).

12 лет назад
shoppi
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранные исполнители

Astraller
Алексей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
Уже не первое сотрудничество с Алексеем и такое уже удачное. Все сделано в сжатые сроки и качественно. Были решены все проблемы, с которыми не справился предыдущий программист. Алексей по-хорошему упрямый и дотошный специалист, при всех проблемах ищет выход до победного конца. Буду продолжать с ним сотрудничество и дальше.
Сотрудничеством доволен.
LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$370
14 дней
Половина работы была сделана, все что было выполнено, работает корректно и без глюков. Елена старательна, не пропадает и отвечает оперативно.
Хорошая заказчица.

Заявки фрилансеров

Astraller
Алексей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад