Доработка модулей на сайте

Уже не первое сотрудничество с Алексеем и такое уже удачное. Все сделано в сжатые сроки и качественно. Были решены все проблемы, с которыми не справился предыдущий программист. Алексей по-хорошему упрямый и дотошный специалист, при всех проблемах ищет выход до победного конца. Буду продолжать с ним сотрудничество и дальше.