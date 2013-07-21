Нужен человек который разбирается в CodeIgniter.

Начинаю изучать данный фреймворк и столкнулся со следующей проблемой:

Вывел данный из базы (всего 5 новостей)

Теперь нужно было создать пагинацию, используя встроенную библиотеку.

Пагинация почему то не правильно работает, вывожу по 4 новости на странице из 5 новостей. На первой все норм, выводит 4 новости, при переходе на вторую, выводит 3 новости вместо одной.

Так же нужно решить проблему с переходом на первую страницу, чтобы при клике на 1 страницу, переход был непосредственно в каталог, а не в /catalog/page/

Вобщем все проблемы с навигацией.

Я только начал писать на нем и скрипт чистый, только CodeIgniter код.

Пишу на денвере, предоставлю код, который успел написать.