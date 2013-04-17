Скрипт для публикации новостей в социалки

Необходим скрипт для публикации новостей в социальные группы (ВК, FB, ОК) с простеньким интерфейсом для контент-менеджера. Т.е. он вводит новость и от имени группы она публикуется одновременно в сообществах этих трех соц. сетей. Сообщества свои, т.е. контент-менеджер будет в них авторизован и иметь достаточные права на постинг от имени группы.