Скрипт для публикации новостей в социалки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка114 просмотров

Необходим скрипт для публикации новостей в социальные группы (ВК, FB, ОК) с простеньким интерфейсом для контент-менеджера. Т.е. он вводит новость и от имени группы она публикуется одновременно в сообществах этих трех соц. сетей. Сообщества свои, т.е. контент-менеджер будет в них авторизован и иметь достаточные права на постинг от имени группы.

12 лет назад
shoppi
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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