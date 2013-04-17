Создание рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок117 просмотров

Необходимо создать скрипт рассылки с возможностью подписки и отписки от нее для пользователей и размещением формы подписки/отписки на сайте.

12 лет назад
shoppi
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров