Необходимо настроить и доработать (в т.ч. написать нужные плагины) систему блогов на базе lifetype и интегрировать их с phpbb2. Либо предложить свой скрипт системы блогов с необходимым функционалом и подключить к форуму.
Веб дизайнер
В группу компаний требуется веб дизайнер :
Обязанности:
поддержка существующих сайтов компании и разработка новых
разработка печатных рекламных материалов (прайсы, буклеты, брошюры)
разработка макетов наружной рекламы
разработка сувенирной рекламной продукции
работа с фирменным стилем (логотипы, бланки и пр.)
взаимодействие с подрядчиками (рекламные компании, типографии, фрилансеры)
Требования:
отличное знание photoshop
отличное знание corel draw или другой векторной программы (illustrator например)
знание indesign, quark express или другой программы верстки печатной продукции
знание php, mysql хотя бы на начальном уровне
умение разбираться в чужом коде
уверенный опыт верстки сайтов, четкое понимание стандартов верстки (html+css, ajax),
умение верстать "руками"
знание 3D и flash-технологии,
подготовка файлов к печати (pre-press)
умение эффективно работать в рамках поставленных сроков
умение работать как на PC, так и на Mac
креативное мышление
хорошая обучаемость, нацеленность на результат
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие портфолио готовых работ (сайты, логотипы, фирменный стиль)!!!
Условия:
график работы 5/2.
оклад от 45 000
оформление по ТК.
приглашаются соискатели проживающие в ЮВАО.
место работы м. Братиславская.
Адрес
Москва, Братиславская улица, 6
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