Веб дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок101 просмотр

В группу компаний требуется веб дизайнер :

Обязанности:

поддержка существующих сайтов компании и разработка новых

разработка печатных рекламных материалов (прайсы, буклеты, брошюры)

разработка макетов наружной рекламы

разработка сувенирной рекламной продукции

работа с фирменным стилем (логотипы, бланки и пр.)

взаимодействие с подрядчиками (рекламные компании, типографии, фрилансеры)

Требования:

отличное знание photoshop

отличное знание corel draw или другой векторной программы (illustrator например)

знание indesign, quark express или другой программы верстки печатной продукции

знание php, mysql хотя бы на начальном уровне

умение разбираться в чужом коде

уверенный опыт верстки сайтов, четкое понимание стандартов верстки (html+css, ajax),

умение верстать "руками"

знание 3D и flash-технологии,

подготовка файлов к печати (pre-press)

умение эффективно работать в рамках поставленных сроков

умение работать как на PC, так и на Mac

креативное мышление

хорошая обучаемость, нацеленность на результат

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие портфолио готовых работ (сайты, логотипы, фирменный стиль)!!!

Условия:

график работы 5/2.

оклад от 45 000

оформление по ТК.

приглашаются соискатели проживающие в ЮВАО.

место работы м. Братиславская.

Адрес

Москва, Братиславская улица, 6

AJAXCSSHTMLMySQLPHP
12 лет назад
Eurobox
Марина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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