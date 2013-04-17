Программирование для сайта на джумла

1. Установлен компомент RSForm

- нужно сделать автоматическое заполнение полей - Ваш регион / Ваш город на основе IP посетителя.

2. Переход по рекламным ссылкам, баннерам через систему/страницу перенаправления

Пользователь кликает на картинку/баннер открывается страница в новом окне - где:

- Картинка откуда переходит.

- Картинка куда переходит.

- Между ними анимированное изображение в сторону картинки куда будет переход.

- Перенаправление будет через 5,4... секунды, если не произошло - нажмите сюда.

- Для каждого банера - своя ссылка.

3. Выбрать город и вывод названия. (только Россия)

- нажимаем выбрать город - выскакивает окошко выбора региона, на основе региона дальше выбор города и переход на страницу с городом при нажатии на название города.

- Рядом с формой выбора города вывод названия города: "Ваш город такой-то" - определяется по IP.

- Все регионы россии, все города.

- Если для какого-то города нет готового материала переход просто на главную сайта по умолчанию.