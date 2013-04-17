Необходимо настроить и доработать (в т.ч. написать нужные плагины) систему блогов на базе lifetype и интегрировать их с phpbb2. Либо предложить свой скрипт системы блогов с необходимым функционалом и подключить к форуму.
Отремонтировать парсер на PHP
Здравствуйте.
Прикинте пожалуйста, можете ли Вы выполнить такую работу и сколько это будет стоить.
У меня есть два одинаковых, немного измененных парсера. Один работает, другой не все делает, что должен. Надо отремонтировать второй парсер.
Качают отсюда:
http://www1.fips.ru/wps/portal/!ut/p/c1/hY3LaoNAGEafJQ9Q5p-Lo1lqJjrOeBvipOpGJDciTRQaEuLT16wKhbbftzwcDmrQ_Gt3P5-623m4dh-oQg1vrSiCJVEU8pA5QMKVlxbEEEjpzGveZjmxIYsx9vgaA-GSBck2hkjQf-z3V-9v_8Xhl_mAMjlcDqhGjfvdidwMQ2ylNd5GE8_HqEQVsHbTP0ddHvfJtKbb_vHQovJTMAetVo0IlJrSMZ9OOClTdkvscIfdk-rQRDrZqc8fjbyQAuKlI0Necmocd26Mlwp61r3V_mLxBepdtOg!/dl2/d1/L0lDU0lKSmdvS1VRIS9JSFNBQ0lpTXlDb3FiRUFnSUEhIS9ZQTQ1NDUwLTVGMHN0eWp3LzdfVURQQjkySjMwT1BIRDBJOTVIRjZUNjNRNTcvTG1mX18zMjMvYWNOYW1lL3RyZWVCYWNr/
Для первого надо перейти по ссылке и далее по ссылке:
"Реестр изобретений" и в поле "Параметр" - "Индекс МПК" ввести код, например "F03G7/00", "F03G7/02", "F03G7/04", "F03G7/06" и далее похожие по возрастанию (бывают и нечетные номера). Парсер генерирует кода, сохраняет списки ссылок по разным кодам в отдельные файлы и закачивает в отдельные папки сами страницы (в коде парсера сделано также, чтобы качались и картинки, однако это и не нужно, так как с ними не удобно, они закачиваются потом другим скриптом). Там на сервере есть ограничение на число закачек в день, если привысить которое, можно попасть в бан на месяц, парсер, увидев предупреждение, останавливает закачку.
Другой парсер закачивает из другого раздела. Это если перейти по ссылке выше и затем по ссылке "Реестр полезных моделей". Проблема в том, что он выкачивает только два раздела, то есть при примере выше выкачает "F03G7/02", "F03G7/04", а на "F03G7/06" остановится.
Для обоих парсеров есть один общий файл, и по одному, который запускаю из браузера
Оплата в вебмани без предоплаты, должен сходить, пополнить счет.
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