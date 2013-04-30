Прикрутить к интернет-магазину пару изменений

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Завершен1 заявка149 просмотров

сайт www.akvilon.ua написан на Друпале. задание во вложении

12 лет назад
akvilonksd
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$60
1 день
Нужно было сделать несколько правок. Сделано все в кратчайшие сроки. По ходу реализации появлялись новые идеи, и Виктор, по мере своих возможностей, воплощал их в жизнь. Сотрудничеством с ним доволен.
Все оплатил согласно цене проекта

Заявки фрилансеров

neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад

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